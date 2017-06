Standortübungsplatz Brand-Münsterbusch gesperrt

Stolberg. Es ist Unbefugten verboten, den Standortübungsplatz Brand-Münsterbusch sowie die Ausbildungsfläche Teveren während der Übungszeit und bei Einbruch der Dunkelheit zu betreten.

Das Betreten außerhalb der Übungszeiten geschieht auf eigene Gefahr, das Verlassen der befestigten Wege ist verboten. Der Standortübungsplatz birgt als militärisches Übungsgelände Gefahren, insbesondere für Kinder. Es ist verboten, Fundgegenstände zu berühren. Bei Munition und Munitionsteilen besteht Lebensgefahr. Das Befahren des Übungsgeländes mit zivilen Kraftfahrzeugen ist nicht gestattet.

Hunde sind stets an der Leine zu führen. Reiten oder befahren mit Kutschen sind auf dem Übungsgelände verboten. Während der Übungszeiten (bei gehisster roter Flagge) ist das Betreten des Übungsplatzes verboten. An folgenden Tagen ist der Platz gesperrt: von Montag, 17., bis Donnerstag, 20. Juli, und am Montag, 31. Juli hat die Bundeswehr auf dem Übungsplatz Betrieb.