Stolberg - Städtepartnerschaft: Treffen der Freunde aus Stolberg und Faches-Thumesnil

Stolberg.

Die beiden Partnerschaftskomitees aus Faches-Thumesnil und Stolberg trafen sich jetzt in der Kupferstadt zum Austausch. Bei ausgiebiger Diskussion bezüglich der Zukunftsplanungen, vor allem die 900-Jahr-Feier Stolbergs betreffend, und üppigem Mittagsbuffet im Restaurant Prosecco in der Tenne konnten alle Teilnehmer wieder einmal feststellen, wie nahe sich die deutschen und die französischen Freunde in fast 29 Jahren Städtepartnerschaft gekommen sind.