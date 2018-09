Stolberg. An diesem Wochenende herrscht in der Stolberger Innenstadt wieder ein reges Treiben. Freitagabend wurde die Stadtparty auf dem Kaiserplatz offiziell eröffnet.

Zudem fand auf dem Offermann-Platz ein Kleinkunstfestival statt. Auch am Samstag und Sonntag erwartet die Besucher ein buntes Programm – mittelalterliches Treiben inklusive. Während am heutigen Samstag die kölschen Bands Querbeat, Lupo und die Domstürmer auf dem Kaiserplatz auftreten, dürfen sich die Besucher am morgigen Sonntag auf die Formation Wheels freuen. Zum Abschluss findet um 21 Uhr ein Feuerwerk statt.