Stadtkirmes: Besucheransturm bleibt aus

Stolberg.

Eher mäßig besucht war die Stolberger Stadtkirmes am Wochenende, was wohl vor allem zahlreichen Konkurrenzveranstaltungen geschuldet war – und dem ziemlich ungemütlichem Wetter. Doch am Montag besteht bei vielleicht freundlicherer Witterung noch einmal die Chance, die bunte Kirmes in der Innenstadt zu besuchen.