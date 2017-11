Stolberg. Haben die Diskussionen um das Seniorenzentrum auf der Liester nun ein Ende? Am Mittwoch fand eine mehrstündige Mitarbeiterversammlung statt. Dabei bezogen Mitarbeiter, Betriebsrat, Verdi und natürlich auch Geschäftsführerin Gabriele Makola und Bürgermeister Dr. Tim Grüttemeier Stellung.

Das Ergebnis: Makola und Grüttemeier machten deutlich, dass die Einrichtung nicht von der Insolvenz bedroht sei und die Mitarbeiter forderten, dass man künftig offen und ehrlich mit ihnen umgehe. Damit die finanzielle Situation der Einrichtung auch in Zukunft gesichert ist, will die Stadt weitere 600.000 Euro investieren. Darüber entscheidet der Rat in seiner Sitzung am 12. Dezember.