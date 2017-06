Stolberg-Büsbach.

Traditionsgemäß wurde die neue Königin der St.-Hubertus-Bruderschaft Büsbach 1623, Annemarie Frank, zusammen mit ihrem Ehemann Klaus Frank am Wochenende anlässlich des Schützenfestes im Ort abgeholt und in einem festlichen Umzug zur Feier in den großen Saal von Angie’s Bistro geführt.