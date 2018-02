Stolberg - St. Franziskus: Koptische Christen zeigen sich interessiert

Stolberg.

Viele Bewohner der Velau sehen in ihr so etwas wie ein Bollwerk. Die Pfarrei St. Franziskus und ihr engagiertes Gemeindeleben erscheinen wie eine Bastion in einem Stadtteil, der bereits Bestandteil des Programms „Soziale Stadt“ war und dort erneut aufgenommen werden soll. Nun ist das 51 Jahre alte Gotteshaus im Gespräch als neue Pfarrkirche der Aachener Gemeinde koptisch-orthodoxer Christen.