Stolberg-Werth - Sportwoche bei der SG Stolberg: Wer holt den Wanderpokal in Werth?

Stolberg-Werth. Die Sportwoche der SG Stolberg um die Preise der Firma BSR und den Wanderpokal des Bürgermeisters auf dem Naturrasen in Werth ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil des Vereinslebens in der Sommerpause. In diesem Jahr überschneiden sich die zehn Tage mit der Endrunde der Fußballweltmeisterschaft, worauf der Verein bei den Turniertagen und Anstoßzeiten Rücksicht genommen hat.

Insgesamt gehen zehn Mannschaften aus Stolberg und der näheren Umgebung in der Zeit von Mittwoch, 4. Juli, bis Sonntag, 15. Juli, an den Start: Der Spiel- und Zeitplan sieht folgende Begegnungen vor:

Am Mittwoch spielten in der Gruppe A: Spiel 1: Columbia Donnerberg - VfL Vichttal 2; 18.40 Uhr, Spiel 2: Concordia Oidtweiler - Aachen Rothe Erde; Spiel 3: Aachen Rothe Erde - Columbia Donnerberg; Spiel 4: VfL Vichttal 2 - Concordia Oidtweiler; Spiel 5: Columbia Donnerberg - Concordia Oidtweiler; Spiel 6: VfL Vichttal 2 - Aachen Rothe Erde. Donnerstag, 5. Juli, Gruppe B, 18 Uhr, Spiel 7: SV Breinig 2 - SG Stolberg; 18.40 Uhr, Spiel 8: Aachen-Hörn - Burtscheider TV; 19.20 Uhr, Spiel 9: SV Breinig 2 - Aachen-Hörn; 20 Uhr, Spiel 10: SG Stolberg - Burtscheider TV; 20.40 Uhr, Spiel 11: Aachen-Hörn - SG Stolberg; 21.20 Uhr, Spiel 12: Burtscheider TV - SV Breinig 2. Sonntag, 8. Juli, Zwischenrunde, 11 Uhr, Spiel 1: 1. Gruppe A - ASA Atsch; 13 Uhr, Spiel 2: 2. Gruppe A - 3. Gruppe B; 15 Uhr, Spiel 3: 1. Gruppe B - BSC Schevenhütte; 17 Uhr, Spiel 4: 2. Gruppe B - 3. Gruppe A. Donnerstag, 12. Juli, 1. Halbfinale, 18 Uhr: Sieger Zwischenrunde Spiel 1 - Sieger Zwischenrunde Spiel 4; 2. Halbfinale, 20 Uhr: Sieger Zwischenrunde Spiel 2 - Sieger Zwischenrunde Spiel 3. Am Sonntag, 15. Juli ist Endspieltag. Ab 11 Uhr ermitteln die Verlierer der Halbfinalspiele im kleinen Finale den Gewinner des dritten Platzes. Um 13 Uhr steigt das Endspiel mit den Siegern der Vorschlussrunde.

Traditionell finden während der Woche an den Samstagen zusätzliche Events statt, die eine große Besucherzahl in die Werther Heide lockt: Am Samstagnachmittag, 7. Juli, um 14 Uhr ein Freundschaftsturnier für Dorfmannschaften nach einem vorherigen Bambini-Turnier (11 Uhr) und eine Woche später, am Samstag, 14. Juli, 11 Uhr, starten mit den „Helden vom Punkt“ etliche Teams zum Elfmeter-Turnier.