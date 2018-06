Stolberg.

Ein „Speed-Dating“, eine um 1998 in den USA entworfene Methode, neue Flirt- oder Beziehungspartner zu finden, fand jetzt in abgewandelter Form zwischen Jugendlichen und Stolberger Kommunalpolitikern statt. Denn während den Jugendlichen einerseits wichtig ist, politische Parteien außerschulisch kennenzulernen, möchten die Politiker andererseits wissen, was die jungen Leute in Stolberg bewegt.