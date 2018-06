Stolberg.

„Wir glauben an die Stärken unserer Kupferstadt Stolberg, haben aber große Bedenken, ob Wirtschaftsförderung in der Verwaltung ausreichend professionell betrieben wird“: Das sagt Patrick Haas in einem Schreiben an den Bürgermeister. Als Vorsitzende seiner Fraktion betont Haas: „Wir als SPD bringen uns uneingeschränkt ein, um wirtschaftsfördernde Maßnahmen zu unterstützen. Wir fordern aber eine deutlich bessere Performance.“