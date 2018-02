Stolberg-Zweifall - Spaß bei Sitzung der Eschekülle

Zwei Bands im

Wechsel heizen ein

Der Fettdonnerstag beginnt in Zweifall um 11.11 Uhr mit der Eröffnung des Straßenkarnevals an der Ecke Jägerhausstraße/Werkstraße. Ab 13 Uhr wird im Festzelt an der Kornbendstraße Altweiberball gefeiert, wobei für „junge Weiber“ der Eintritt frei ist. Der neue „Hammer-Kostümball“ in Zweifall beginnt am Karnevalssamstag um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr), die Bands „Colör“ und „Funtime“ unterhalten live die Jecken im Zelt. Der Rosenmontagszug in Zweifall startet um 11.11 Uhr.