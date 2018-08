Stolberg-Breinig - Spannende Spiele beim Gerd Lützeler-Turnier

Stolberg-Breinig. Der SV Breinig veranstaltet traditionsgemäß sein Sommerturnier für Jugendmannschaften. Dies wurde als Dank und Erinnerung an den langjährigen Jugendleiter Gerd Lützeler benannt.

Das zum 15. Mal ausgetragene Turnier findet von Freitag bis Sonntag, 31. August bis 2. September, auf dem Naturrasenplatz der Sportanlage Schützheide statt. Dieses Turnier für Bambini, F- und E-Jugendliche ist zum Beginn der neuen Saison eines der größten Jugendturniere der Region.

Zu Gast sind insgesamt 47 Jugendmannschaften, darunter zahlreiche Mannschaften bis aus dem Kölner Raum. Mit den Bambini startet am Freitag, 31. August, das Turnier um 17 Uhr. Die E2-Jugendlichen treten am Samstag, 1. September, um 10 Uhr an, die F2-Junioren beginnen ebenfalls am Samstag, aber um 14 Uhr. Am Sonntag sind zuerst die E1-Junioren dran. Sie starten ihren Wettbewerb um 10 Uhr. Die F1-Mannschaften folgen um 14 Uhr.

Interessierte Kinder und Erwachsene sind eingeladen, sich die sicherlich spannenden Spiele auf der Breiniger Sportanlage anzuschauen. Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt.