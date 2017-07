Spannende Lokalkämpfe: Konrad-Simons-Turnier startet am Montag

Stolberg. Der FC Stolberg 2010/1923 lädt zur 16. Auflage des Konrad-Simons-Gedächtnisturniers ein. Gespielt wird auf dem Naturrasenplatz der Sportanlage Glashütter Weiher in Münsterbusch.

Das Turnier findet vom 17. bis 22. Juli statt. Neben vielen Stolberger Vereinen wie dem SV Breinig, oder FC Adler Büsbach werden auch Teams wie der SV Falke Bergrath oder FC Germania Freund aus der Region teilnehmen. „Aufgrund der Zusage zahlreicher Stolberger Teams sind hochspannende Spiele und Lokalfights garantiert, so dass die Zuschauer und Fußballfans sich auf tollen Fußball freuen dürfen“, so der 1. Vorsitzende des Vereins, Hans-Josef Siebertz.

Angepfiffen wird das Turnier am Montag, 17. Juli, um 18 Uhr mit dem Eröffnungsspiel und zugleich dem ersten Lokalfight zwischen dem SV ASA Atsch und dem Ausrichter und zugleich Vorjahressieger FC Stolberg. Am gleichen Abend trifft der SV Falke Bergrath auf DJK SF Dorff, um um den Einzug ins Halbfinale zu spielen. Weiter geht es am nächsten Tag mit den Partien FC Stolberg II gegen FC Germania Freund und SV Breinig gegen FC Adler Büsbach.

Die erste Partie des Abends startet jeweils um 18 Uhr, die zweite Partie um 20 Uhr. Die Halbfinals finden am Donnerstag, 20. Juli, statt. Das Spiel und Platz 3 und das Finale am Samstag, 22. Juli. Das Spiel um Platz drei wird um 15.30 Uhr angepfiffen und das Finale um 17.30 Uhr.