Stolberg.

Angefangen hat Ende des vergangenen Jahres alles mit der Weihnachtsdekoration. Davon gab es im Sozialkaufhaus in der Ellermühlenstraße so viel, dass das neue Ladenlokal der Wabe in der Salmstraße ausschließlich weihnachtlich dekoriert wurde. Im hinteren Teil des Hauses entstand zudem ein Küchenstudio. Dieses gibt es auch heute noch, doch was ist mittlerweile mit dem vorderen Teil geschehen?