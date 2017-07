Stolberg-Werth.

Nachdem am Eröffnungstag und am Freitag letzter Woche die Spiele der Gruppen A und B des Sommerturniers um den BSR-Cup und den Wanderpokal des Bürgermeisters über den Werther Rasen der SG Stolberg gelaufen waren, ging es am Sonntag mit den Gruppen C und D weiter.