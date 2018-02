Stolberg.

Im Festgottesdienst in der Finkenbergkirche zu ungewohnter Zeit hat Pfarrer Jens Wegmann anlässlich seines silbernen Jubiläums Bilanz gezogen. Er bedankte sich bei seinen Weggefährten für gelungene Gottesdienste und fröhliche Feste an unterschiedlichen Orten. „Gott spricht zu uns durch uns“, so der Jubilar.