Stolberg.

Die Diskussionen rund um das Seniorenzentrum auf der Liester gehen in die nächste Runde. Nun melden sich die Mitarbeiter zu Wort und treten den Ausführungen von Bürgermeister Dr. Tim Grüttemeier in einem offenen Brief entgegen. Dabei geht es nicht nur um die finanzielle Situation, sondern auch um die Arbeitsbedingungen in der Einrichtung.