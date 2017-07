Stolberg.

Die Planungen für die Umwandlung der Sekundarschule an der Breslauer Straße in eine Gesamtschule werden konkreter. Nach den Sommerferien starten dort die neuen Fünftklässler als Gesamtschüler. Im Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Tourismus stellte das Architekturbüro Heuer & Faust die Planungen für den Ausbau des Standorts an der Breslauer Straße vor.