Stolberg - Seit 25 Jahren hilft der Verein „Menschenskind“ Familien in Not

Spendenmöglichkeit und Termine

Wer den Menschenskind e.V. unterstützen möchte – sei es durch eine Spende oder eine Mitgliedschaft – findet auf alle Fragen die nötigen Informationen im Internet:

www.menschenskind.org

Termine: Gedenkfeier für Eltern und Familien verstorbener Kinder am Samstag, 15. September, um 17 Uhr in der Kapelle des Bethlehem Gesundheitszentrums. Der Festakt zum 25-jährigen Jubiläum ist am Samstag, 17. November, um 11 Uhr ebenfalls im Krankenhaus.