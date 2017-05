Sehenswertes bequem per Rad erkunden

Stolberg. Bei der geführten Radtour durch die Kupferstadt am Sonntag, 28. Mai, können die Teilnehmer interessante ehemalige Wirtschaftsstandorte und deren Geschichte im Stolberger Stadtgebiet erkunden.

Treffpunkt der mittelschweren rund 35 Kilometer langen Tour per Fahrrad durch die Region um Stolberg ist um 12 Uhr am Parkplatz in der Hammmühle 1 bis 5 (Ecke Hammstraße/Spinnereistraße). Hier empfängt die Radler der Tourenleiter Peter Sieprath. Und er erkundet mit seinen Mitradlern zunächst das Münsterbachtal, wo sich die ehemaligen Kupfermühlen befinden.

Nachdem die Gruppe einen Zwischenstopp am Industriemuseum Zinkhütter Hof mit kurzer Führung eingelegt hat, radelt sie weiter über das Gedautal nach Dorff, um dann anschließend im Stadtteil Breinig am Infozentrum am Schlangenberg eine kurze Mittagspause einzulegen.

Für einen kleinen Imbiss ist bei dieser Gelegenheit gesorgt. Hier besteht außerdem die Möglichkeit, sich ausführlich über die einzigartige Galmeiflora und Fauna am Schlangenberg zu informieren.

Das ehemalige Galmeiabbaugebiet diente in der Vergangenheit als Hauptlieferant für die Kupfermeister im 18. und 19. Jahrhundert. Auf der Stolberger Vennbahnroute führt der Weg über die heutige Industrieachse im Vichtbachtal in die historische Altstadt.

Hier streifen die Teilnehmer an vielen Orten die ehemaligen Produktionsstätten der Kupfermeister, die interessanten Kupferhöfe.

Die Tour endet wieder am Startpunkt. Für die rund fünfstündige Tour empfehlen die Veranstalter ein kleines Lunchpaket einzupacken, sowie wetterangepasst Kleidung zu tragen. Auch wenn man natürlich auf Sonnenschein hofft.

Eine Anmeldung ist dringend erforderlich. Mehr Informationen und Anmeldung bei der Stolberg-Touristik, Zweifaller Straße 5, Stolberg, Telefon 99900-81.