Stolberg.

Es gibt sie in allen erdenklichen Formen: egal ob klassisch oder doch eher außergewöhnlich. Die Rede ist von Familien. Das wissen auch Tanja Dreher, Katja Bock und Claudia Blau. Wenn es in Sachen Familie nämlich Fragen oder Probleme gibt, sind die Stolberger dort an der richtigen Adresse.