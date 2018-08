Schule geht wieder los: Weniger Anmeldungen an Stolberger Schulen Letzte Aktualisierung: 28. August 2018, 14:39 Uhr

Stolberg. Am Mittwoch geht die Schule wieder los. 906 Schüler besuchen ab dem neuen Schuljahr die Grund- und weiterführenden Schulen in Stolberg. Damit ist die Zahl der Anmeldungen im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Im Schuljahr 2017/2018 starteten noch 927 Schüler an den Stolberger Einrichtungen. Ein Überblick.