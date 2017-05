Stolberg-Zweifall.

Begeistert erklären die Schüler der Gemeinschaftsgrundschule Zweifall den zahlreichen Eltern, die an diesem Nachmittag die Ausstellung ihrer Kinder besuchen, ihre „Museobilboxen“: In den großen Boxen befinden sich kleine Museen, in denen die Alltags- und Lebenswelt der Menschen in Aachen im Mittelalter dargestellt wird.