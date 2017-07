Stolberg-Atsch.

„Schwingen, schwingen und dann explodieren und das Ding senkrecht nach oben schießen lassen!“ An der Trainingsstation für die Disziplin „Weight over Bar“ hört man Sascha Voigt diesen Satz sehr oft rufen. Der Trainer der neugegründeten Vereins Highland Battle Beasts Stolberg wird nicht müde, seinen neuen Teamkollegen zu erklären, wie man das siebeneinhalb Kilo schwere Metallgewicht rücklings in die Luft befördert – möglichst über die höchste der Markierungen an dem sechs Meter hohen Gestell.