Stolberg - Schon 914 Läuferinnen und Läufer für „Breinig läuft“ angemeldet

Stolberg. Der Voranmeldezeitraum für „Breinig läuft“ ist wieder mit einem neuen Voranmelderekord zu Ende gegangen. 914 Teilnehmer sind für kommenden Donnerstag namentlich gemeldet und starten in allen Altersklassen in und um Breinig am Christi Himmelfahrstag.

Bedingt durch die hohen Anmeldezahlen organisieren die Veranstalter von der LG Stolberg und der Werbegemeinschaft Breinig eine zusätzliche Möglichkeit die Startnummer abzuholen oder sogar noch nachzumelden.

Startnummernabholung und Nachmeldung ist nun nicht nur Donnerstagmorgen ab 9.30 am Rewe Markt in Breinig möglich, sondern auch Mittwochs von 16 bis 19 Uhr bei Radsport Ganser in der Wilhem Pitz Straße 11 bis 13. Nachmeldungen sind bis 45 Minuten vor Start noch in jedem Lauf möglich. Es sind sogar noch ein paar wenige Restplätze für die 2 mal 5km-Staffel vorhanden. Einzig für die Schulstaffeln können keine Nachmeldungen entgegen genommen werden.

Carmen Gieseler(Werbegemeinschaft Breinig): „Laut Wettervorhersage sollen die Temperaturen am Donnerstag abkühlen und zum Laufen perfekt sein. Wir hoffen nun noch auf trockenes Wetter“ Parkmöglichkeiten sind in Breinig an der Grundschule Stefanstraße vorhanden, wo auch Duschen bzw. Umkleiden sind. Die Veranstalter bitten die Anwohner kurzfristige Einschränkungen bei der Befahrbarkeit der Laufstrecke zu entschuldigen.