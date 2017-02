Stolberg-Breinigerberg.

Der Balkan-Karneval feiert in dieser Session sein 3x11-jähriges Bestehen. Untrennbar mit dem Fastelovvend am Breinigerberg verbunden ist der Name Dagmar Wieland. Mit der „Präsidentin“ der närrischen Balkanesen sprach Dirk Müller über die Geschichte des Karnevals am Breinigerberg und die Premiere beim jecken Jubiläum am Karnevalssamstag.