Schöner Klang der Stimmen beim Büsbacher Kirchenchor St. Hubertus Letzte Aktualisierung: 29. November 2017, 14:10 Uhr

Stolberg-Büsbach. Am Sonntag hat der Kirchenchor St. Hubertus Büsbach unter der Gesamtleitung von Franz Körfer die Messfeier in der Kirche gestaltet und die reizvolle „Missa brevis in D-Dur“ von Wolfgang Amadeus Mozart gesungen.