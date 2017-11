Stolberg.

Vor einigen Jahren hat das Unternehmen den an der Eisenbahnstraße liegenden Werksteil aufgegeben. Unter dem Namen „KMD“ konzentriert es sich heute als Joint Venture mit der chinesischen Dragon-Gruppe an der Kupfermeisterstraße. Dort am Giebel des Verwaltungsgebäude ist inzwischen das sanierte Schild „Ältestes Messingwerk ...“ zu sehen.