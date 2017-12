Stolberg.

Sie hatten viele Eisen im Feuer – und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Schmiede waren am Wochenende wieder zu Gast bei den Kupferstädter Weihnachtstagen. Einmal mehr war die Schmiedeweihnacht ein Highlight, zumal die internationale Schmiedefamilie, die sich in Stolberg traf und live in Aktion war, erneut gewachsen ist.