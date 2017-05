Sängerin Romy Conzen im „Piano“: Kraftvolle Stimme zieht die Zuhörer an

Stolberg. Eine klare, kraftvolle Stimme, die zuweilen leicht rauchig klingt - begleitet nur von einer Akustikgitarre. Ihre Musik ist eine Mischung aus eigenen Kompositionen, originell gemischt mit Evergreens.

Die Rede ist von Romy Conzen. Am Pfingstfreitag, 2. Juni, ab 20.30 Uhr tritt die junge Frau aus dem belgischen Montzen im „Piano“ an der Burgstraße auf.

Die in Eupen geborene Musikerin - ihr Vater ist Belgier, die Mutter Niederländerin - ist multilingual aufgewachsen. Sie spricht fließend Französisch, Niederländisch, Deutsch und Englisch, und das zeigt sich auch in ihren Liedern. Romy Conzen kommen französische Chansons genau so leicht über die Lippen wie englische Songs, und gelegentlich streut sie ein deutsches oder griechisches Lied in ihr Programm ein.

Bereits zum achten Mal findet „La Fille Du Nord“ (Das Mädchen des Nordens“, so heißt das erste Album der Künstlerin) den Weg nach Stolberg ins „Piano“. Diesmal stellt die Künstlerin in Stolberg ihr neues, drittes Album Vor. Mit dem Namen: „V For Victory“.

Nicht nur die eigenen Kompositionen der Vollblutmusikerin - am Konservatorium in Lüttich hat Conzen klassische Gitarre studiert - überzeugen, auch ihre gecoverten Stücke klingen dank eigenwilliger Arrangements und dem großen Wiedererkennungswert ihrer Stimme wie neu, egal ob die 28-jährige „Hotel California“, „Knockin‘ On Heaven‘s Door“ oder den Rolling Stones-Klassiker „Paint It Black“ singt.

Das Publikum erwartet in der Altstadt ein abwechslungsreicher und anspruchsvoller Abend bei freiem Eintritt.

Weitere Informationen findet man im Internet unter www.facebook.com/RomyConzen und www.piano-stolberg.de