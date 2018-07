Stolberg-Münsterbusch.

Wer kennt das nicht von der Kreisstraße 13? Es ist nach 20 Uhr, und man möchte von den Einkaufsmärkten an der Mauerstraße nach Büsbach. Spätestens an Münsterbusch Kreuz kann man eine unfreiwillige Pause einlegen. „Aussteigen und Blumenpflücken während der Fahrt ist aber verboten“, spotten dann ältere Stolberger in Anlehnung an die Anfänge des Dampflokzeitalters und harren der Dinge, die da kommen.