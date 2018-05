Stolberg - Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg eröffnet das 3. Klassik-Festival Stolberg

Eintrittskarten, Abonnements und der Vorverkauf

Die Eintrittspreise für einzelne Konzerte betragen 13 Euro (11 Euro ermäßigt); an der Abendkasse werden zwei Euro Aufschlag erhoben. Das Abonnement für vier Konzerte beträgt 44 Euro (ermäßigt 40). Das Lunchkonzert inklusive Menü kostet 29 Euro. Der Eintritt zum Kinderkonzert beträgt fünf Euro pro Kind; Jugendliche ab 18 Jahre und Erwachsene bezahlen zehn Euro. Das Familienticket für Eltern/Großeltern (zwei Personen plus zwei Kinder kostet 20 Euro).

Der Vorverkauf erfolgt in der Zweigstelle unseres Medienhauses in der Bücherstube am Rathaus Wolfgang Krüpe (Rathausstraße 4 / Telefon 909084 / post@buecherstube.de), bei der Stolberg Touristik (Telefon 99900-81 / touristik@stolberg.de) und sowie an der Abendkasse im Museum Zinkhütter Hof.