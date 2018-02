Stolberg - Rosenmontag: Große Party im Kupferpavillon am Kaiserplatz

Stolberg. Mit großen Schritten geht es auf den Rosenmontag zu – und damit auf den absoluten Höhepunkt der Karnevalssession, den Rosenmontagszug in der Innenstadt.

Der Stolberger Prinz Patrick I. (Haas) und sein Hofstaat haben sich zu diesem speziellen Anlass auch etwas Besonderes ausgedacht: eine Rosenmontagszug-Party, die das hervorragende Kneipenangebot ergänzen soll und auch für größere Gruppen die Möglichkeit bietet, direkt vor Ort den Rosenmontag zu feiern.

Dazu lädt Prinz Patrick I. mit seinem illustren Hofstaat in das „Living“ im Kupferpavillon auf dem Kaiserplatz ein. Einlass ist ab 14 Uhr, so dass Gelegenheit bleibt, sich vor dem Zug zu stärken; gefeiert wird im Anschluss an den Zug bei Karnevals- und Partymusik von DJ Speedy Jay. Karten sind beim Hofstaat zu den Veranstaltungen oder per Mail (kupferstaedterprinz.patrick@gmail.com) sowie im Kupferpavillon für zehn Euro erhältlich.

Ein Teil der Eintrittserlöse wird für Einrichtungen für Kinder in Stolberg gespendet. Da der Platz begrenzt ist, gibt es nur 555 Karten im Vorverkauf – man sollte sich also sein Ticket sichern, um mit Stadtprinz Patrick I. den Rosenmontag zu feiern.