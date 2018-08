Stolberg - „Rockballast“ lockt mit Live-Musik an Burg

Stolberg.

Der kultige „Rockballast“ lockt am Samstag, 25. August, wieder mit viel handgemachter Livemusik an das Burghaus. Ab 17.30 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) spielen drei Bands am Fuße der Stolberger Burg bei dem open-Air-Konzert, das 2001 von Erwin Goerres und Marita Matousek ins Leben gerufen wurde, um das kulturelle Angebot in der Kupferstadt zu erweitern.