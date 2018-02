Stolberg - Ritzefeld-Gymnasium will sein MINT-Profil ausbauen

Stolberg.

Gebannt blicken die Schüler auf Dr. René Ostrowski. Fest schlägt der Lehrer mit einer großen Stimmgabel gegen die Tischkante und taucht diese dann wenige Sekunden später in eine Schüssel voller Wasser. Was dann passiert, erleben die Schüler im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib. Sie haben sich vorab um die Schüssel positioniert und werden nun von dem umherspritzenden Wasser nass gemacht.