Stolberg.

Die Buchstaben „RIP“ hat irgendjemand auf dem Schulhof in großen Lettern auf das Graffiti am Verwaltungstrakt geschmiert. „Ruhe in Frieden“ – treffender kann man es wohl kaum ausdrücken. Die Propst-Grüber-Schule wird langsam, aber sicher zu Grabe getragen.