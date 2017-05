Reh- und Schalenwild lebt derzeit besonders gefährlich

Stolberg. Gerade in den Monaten Mai bis Juli kommt es auf unseren Straßen zu einem Anstieg von Wildunfällen. Eine Ursache sind die natürlichen Lebenszyklen unsere Wildtiere, zudem trägt auch die jährliche Zeitumstellung auf die Sommerzeit zum Unfallrisiko bei.

„Erhöhte Aktivitäten gibt es jetzt auch bei unserer kleinsten Schalenwildart, dem Rehwild“, so Dr. Uwe Laurien, Wildbiologe der Kreisjägerschaft Aachen Stadt und Land. „Die männlichen Rehböcke grenzen weiter ihre Territorien ab und vertreiben ihre Artgenossen.. Und ab Mitte Mai, wenn die Kitze geboren werden, kommt es zwischen den Muttertieren und ihrem vorjährigen Nachwuchs ebenfalls zu Reaktionen der Vertreibung aus dem Gebiet.

Die noch relativ unerfahrenen Jungtiere gehen jetzt vermehrt eigene Wege und wandern umher und geraten leider öfters in Gefahr durch den Straßenverkehr. Auch Wildschweine werden jetzt häufiger Opfer unserer Mobilität, bereits Anfang des Jahres und im März wurde der Nachwuchs geboren und zieht nun mit den sogenannten Rotten, die aus Tieren unterschiedlichen Alters bestehen, umher. Auf der Suche nach Nahrung können Wildschweine bis zu zehn Kilometer pro Nacht zurücklegen.

Bei einem Wildunfall mit Schalenwild (Reh, Wildschwein, Hirsch und Muffelwild) gibt es neben den allgemein gültigen Regeln eines Verkehrsunfalls noch die zusätzlich Bestimmung, dass gemäß Paragraph 28a (2) des Landesjagdgesetzes NRW immer die Polizei zu verständigen ist! Anderenfalls begeht der Fahrzeugführer eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet wird.

Die Polizei verständigt dann den verantwortlichen Jagdpächter, der sich um die Nachsuche und gegebenenfalls um die Bergung des am Unfall beteiligten Wildes kümmert. Auch wenn vermeintlich unverletztes Wild flieht, haben diese Tiere oft innere Verletzungen, an denen sie dann später qualvoll sterben. Die Überprüfung der Unfallstelle durch einen Fachmann ist daher schon aus Tierschutzgründen unverzichtbar.

Laut der Unteren Jagdbehörde der Städteregion Aachen werden Meldungen über Wildunfälle leider manchmal erst Tage später unter anderem zum Zwecke der Schadensregulierung dort angezeigt. Für die Ausstellung einer Bescheinigung zur Schadensregulierung durch die Teilkaskoversicherung ist die Polizei oder der Jagdpächter direkt an der Unfallstelle zuständig.

Um Wildunfälle zu vermeiden, bittet die Kreisjägerschaft Aachen Stadt und Land alle Verkehrsteilnehmer in den nächsten Wochen um erhöhte Vorsicht an Wald und Feldgrenzen in unserer Region. Der Appell des Experten: „Sollte sich trotz aller Vorsicht ein Wildunfall ereignen, kommen Sie auch mit Sicht auf das Tierwohl der Meldepflicht nach.“