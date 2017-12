Stolberg/Konzen - Regionaltitel im Kürturnen gehen nach Breinig

Stolberg/Konzen. Nachdem die Turnerinnen des Turnerbundes Breinig bereits viele Erfolge im Pflichtübungsbereich in diesem Jahr verzeichnen konnten, traten ausgewählte Turnerinnen bei den Regionalmeisterschaften im Kürturnen in Konzen an.

Bei diesem Wettkampf stellen die Turnerinnen individuelle Übungen zusammen, in denen sie an den Geräten Spannbarren, Schwebebalken und Boden fünf Pflichtelemente einbauen müssen, die von Leistungsklassse 4 bis 1 anspruchsvoller werden. Im Nachwuchswettkampf der Jahrgänge 2007/2008 nahmen mit Stella Schulden, Lilli Berger, Luisa Hugo, Laura Soldierer und Mia Lau gleich fünf Turnerinnen des TB Breinig teil. Stella konnte sich mit Platz 2 gemeinsam mit der erstplatzierten Konzenerin deutlich von den anderen Turnerinnen absetzen.

Lilli (4.), Luisa (8.), Mia (10.) und Laura (11.) folgten ihrer Vereinskameradin. In der LK 4 konnten mit sauber geturnten Übungen ebenfalls die Turnerinnen mit guten Platzierungen nachziehen. Bei 19 Turnerinnen wurde Christine Graff mit nur 0,2 Punkten Abstand Vize-Regionalmeisterin in der Gesamtwertung. Ronja Berger verpasste mit Platz 5 das Podest knapp, wurde aber Regionalmeisterin am Sprung.

Anne Mallmann folgte ihr auf Platz 6 und Malena Begasse wurde 13. In der anspruchsvolleren LK 3 konnten in diesem Jahr vier Turnerinnen starten. Hier wurde Lara Steins Regionalmeisterin. Neben dem Titel in der Gesamtwertung konnte Lara sich ebenfalls die Regionalmeisterschaft am Sprung erturnen. Jana Lau auf Platz 4 in der Gesamtwertung wurde Regionalmeisterin am Boden.

Vanessa Ganser auf Platz 10 konnte sich die Regionalmeisterschaft am Spannbarren sichern. Paula Wickenhöfer wurde 11. Insgesamt konnte der Turnerbund Breinig in den drei Wettkampfklassen mit einer großen Ausbeute von fünf Titeln die Heimreise antreten.