Stolberg-Mausbach - Realschule Mausbach: Abschied vom alten Gebäude

Realschule Mausbach: Abschied vom alten Gebäude Letzte Aktualisierung: 13. Juni 2018, 10:04 Uhr

Stolberg-Mausbach. In Mausbach beginnen momentan nicht nur wie in ganz Nordrhein-Westfalen die letzten Schulwochen vor den Ferien, sondern auch die letzten Unterrichtswochen im alten Schulgebäude. Im Anschluss wird nichts mehr so sein, wie es einmal war: In vier Jahren wird die Realschule Mausbach, wie berichtet,endgültig Geschichte sein.