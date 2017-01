Stolberg-Gressenich.

Es war offensichtlich ein Eifersuchtsdrama, das sich am Abend des 23. August vergangenen Jahres in dem unscheinbaren Mehrfamilienhaus in Gressenich an der Ecke von Rott­straße und „Elle“ abgespielt hat. Ein 27 Jahre alter Mann aus Geilenkirchen erliegt noch in der Nacht den Stichverletzungen, die ihm laut Anklageschrift ein 21-jähriger aus dem Eschweiler Ortsteil Bergrath beigefügt hat. Dieser muss sich jetzt vor der 1. Schwurgerichtskammer des Landgerichtes in Aachen verantworten. (Az.: 52 Ks 20/16).