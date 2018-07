Stolberg - Randalierer zertrümmert Café-Scheibe und bekommt die Nase gebrochen

Stolberg. Er tobte, drohte und randalierte, schlug die Scheibe eines Cafés ein und wehrte sich gegen seine Festnahme. Doch seine gewalttätigen Ausfälle in der Salmstraße in Stolberg machten einen 38-jährigen Mann am Ende nicht glücklich - er hatte am Ende ein ausgewachsenes Strafverfahren am Hals und dazu eine gebrochene Nase.

Am frühen Samstagmorgen wurde die Stolberger Polizei in ein Café in der Salmstraße gerufen. Dort hatte der trotz der Uhrzeit bereits stark betrunkene 38-Jährige Gäste beleidigt und bedroht. Als die ihn beruhigen und nach draußen schieben wollten, schlug er nach ihnen. Dann warf mit einem Gegenstand eine Scheibe des Cafés ein.

Den vor Ort eintreffenden Beamten gegenüber benahm sich der Mann nicht freundlicher. Als sie ihn einige Meter weiter festnehmen wollten, trat und schlug er nach ihnen.

Doch das stellte sich als Fehler heraus. „Mit einem gezielten Faustschlag ins Gesicht wurden die Aggression und der Widerstand gebrochen“, heißt es im Polizeibericht. Der 38-Jährige erlitt einen Nasenbeinbruch. Polizisten wurden nicht verletzt.

Gegen den 38-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Widerstandes gegen Polizeibeamte.