Stolberg.

Sie ist stadtbekannt, viele Stolberger verfluchen sie, doch sie macht einen guten Job in Sachen Unfallprävention: Die Radarfalle am Fettberg Richtung Europastraße schlägt so oft zu wie keine andere in Stolberg. Sie ist zwar nicht mehr der Spitzenreiter unter den stationären Blitzen der Städteregion, bringt aber immer noch eine beachtliche Summe ein.