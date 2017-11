Stolberg.

Am Freitag hat Michael Eßers einen Notartermin für das nächste Grundstücksgeschäft, am Donnerstag erlebte der Geschäftsführer der Camp Astrid GmbH eine Premiere der ultraschnellen Art. Schnelles Internet mit Bandbreiten von zunächst bis zu einem Gbit/s im Up- und Download gehören nun in dem Stolberger Gewerbegebiet zum Alltag.