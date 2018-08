Aachen/Stolberg.

Im Prozess am Aachener Landgericht gegen zwei junge Stolberger, die einen Jugendlichen und ein Kind immer wieder brutal gequält haben sollen, hatten am Montag Gutachter und Zeugen das Wort. Was die psychiatrischen Sachverständigen über Rene M. und (19 Jahre) und Ali-Riza E. (21) und ihre sadistischer Handlungen an einem Bekannten zu sagen hatten, zeichnete kein gutes Bild der Angeklagten.