Prozess: Ans Tischbein gefesselt und den Mund zugeklebt Von: Wolfgang Schumacher

Letzte Aktualisierung: 3. Juli 2017, 18:37 Uhr

Aachen/Stolberg. David U. (38) sitzt in Haft, allerdings nicht wegen der Dinge, die ihm seit Montag vor der 8. Großen Strafkammer am Aachener Landgericht vorgeworfen werden. Und hier könnte der in der Nähe des rheinischen Ortes Selters lebende Angeklagte durchaus ungeschoren davonkommen, da die Hauptzeugin des Verfahrens am Montag einen Spielhallen-Räuber beschrieb, dessen Statur mit der des Angeklagten wohl kaum in Übereinstimmung gebracht werden kann.