Stolberg.

Bahnpendler sollten ab dem 18. Februar ein paar Minuten Zeit mehr einplanen, wenn sie in Stolberg einen Zug in Richtung Rhein oder Nordsee erreichen wollen. Dann soll die neue, provisorische Überführung zum Mittelbahnsteig spätestens in Betrieb genommen werden. Und damit ändert sich für Reisende der Fußweg.