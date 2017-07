Die Akteure des Projekts, das „Fundbüro“ sowie die Ausstellung

Die Künstler des Projekts: Antje Seemann (Linoldrucke), Esther Kirch (Gesang), Manfred Sponsel (Malerei/Objekte), Ingeborg Schröter (Portraits vor Ort), Dirk Schulte (Assemblagen/Lesungen), Katja Knospe (Installation), Nicole Kaffanke (Zeichnungen), Peter Rotheudt (Fotografie), Petra Rink (Schmuckdesign/Assemblagen), Paul Sous (Malerei/Grafk), Heidi Selheim (Objekte), Birgit Engelen (Malerei/Skulpturen), Agnes Bläsen (Fotografie/Lesungen), Tina Sous (Installation), Holger Vanicek (Holzskulpturen), Andrea Ewert (Collage) Offene Ganztagsschule Grüntalstraße (Tanzgruppe), Angelika Keller (Keramikobjekte), Philipp Winterscheid (Malerei), Gotthardt Walter (Holzskulpturen), Dorothee Vermaaten (Malerei), Sebastian Ybbs (Lesungen), Biologische Station der Städteregion (Infostand und Mitveranstalter).

Das „künstlerische Fundbüro“ mit Live-Ateliers lädt am Sonntag, 27. August, von 11 bis 18 Uhr ein. Am Hammerberg 13 können dann Mitbringsel abgegeben und Geschichten erzählt werden, die Künstler sind in Aktion zu sehen. An selber Stelle werden am Samstag, 30. September, und Sonntag, 1. Oktober, jeweils von 11 bis 18 Uhr, beim Finale alle Werke in einer großen Kunstausstellung mit Tanz, Gesang und mehr präsentiert.