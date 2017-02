Programm der Karnevalisten für jecken Tage ist bunt

Stolberg.

Karnevalisten haben in Stolberg bis zum Aschermittwoch noch ein strammes Programm vor sich. Am Donnerstag, 23. Februar, finden von 13 bis 15.30 Uhr ein Umzug zur Schlüsselübergabe am Rathaus über den Zugweg Alter Markt, Burgstraße, Steinweg, Kaiserplatz oder alternativ Steinweg, Kaiserplatz statt.