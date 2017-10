Programm „2000 Jahre Eifel“ gastiert in Gressenich

Stolberg. Mit ihrem neuen Programm „2000 Jahre Eifel – Die Jubiläumsrevue“ gastieren die beiden Kabarettisten Achim Konejung und Hubert vom Venn am Samstag, 4. November, um 20 Uhr, im Bistro Elle, Elle 3, in Stolberg-Gressenich.

Zuvor zeigt Hubert vom Venn im Rahmen der 14. Stolberger Museumsnacht am 4. November um 19 Uhr Auszüge aus seinem Programm im Kupferhof Rosental, Rathausstraße 65. Nach „Letzte Ausfahrt Eifel“, „Scher Dich zur Eifel“ und einem Weihnachtsspecial ist das das vierte Programm des Kabarett-Duos.

Die Römer kamen mit der Wasserleitung, die Preußen mit der Fichte und die Holländer mit dem Wohnwagen in die Eifel. Durch den sensationellen Fund der Rockeskyller Tonscheibe hat der in Wilzenich weltberühmte Heimatforscher Heinz Hupperrath jetzt nachgewiesen, dass die Eifel am 5. März 17 A.D. erfunden wurde.

Aus diesem Anlass plant der örtliche Fremdenverkehrsverein eine fulminante Jubiläumsshow. Doch schon bei den Vorbereitungen prallen die Welten zusammen: Historiker gegen Heimatforscher. Und am Ende meldet sich auch noch der örtliche Vulkan. Soweit das Skript der Show.