Stolberg.

Wenn die alten Kastanien vor dem Kupferhof Rosental reden könnten, was würden sie wohl erzählen? Dass die rund 150 Jahre alten Pflanzen wohl nicht nur schöne Erlebnisse hatten, weiß Udo Thorwesten von der Unteren Landschaftsbehörde der Städteregion. Einmal im Jahr rücken er und seine Kollegen – außerhalb der Brutzeit – aus, um die so genannten Naturdenkmäler in der Städteregion einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.